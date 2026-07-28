Fenerbahçe’den 1. Lig’e kiralık gitti!

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor, savunma kurgusuna takviyede bulundu.
Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe forması giyen Yiğit Fidan'ı renklerine bağladı.
Muğlaspor, Yiğit Fidan'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
21 yaşındaki Yiğit Fidan, geride kalan sezonda kiralık olarak Pendikspor forması giymişti.
Muğlaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen 21 yaşındaki stoper Yiğit Fidan'ın sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.