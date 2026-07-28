Fenerbahçe’nin, Gornik Zabrze maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

Bugün öğle saatlerinde Polonya'ya hareket edecek sarı-lacivertlilerde, karşılaşmanın kamp kadrosu da belli oldu.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Anderson Talisca"

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör