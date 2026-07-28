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Giriş Tarihi: 28.07.2026 19:43

FIFA'nın planına UEFA'dan tepki!

UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası ile ilgili yatırımcı planına sert çıktı.

AA
FIFA’nın planına UEFA’dan tepki!
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UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planına" tepki gösterdi.

İngiliz basın kuruluşu The Times'ta yer alan haberde FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, Dünya Kupası'ndaki hisseleri özel yatırımcılara satmayı planladığı kaydedildi. Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yakın isimlerle yatırımcı görüşmeleri gerçekleştirdiği aktarılan haberde, bu durumun futbol için "yıkıcı etki" yapabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

UEFA'nın açıklamasında, "Bu, futbolun yönetim kurumlarının asla aşmaması gereken bir çizgiyi aşıyor. UEFA bunu son derece ciddiye alıyor. Her ulusal futbol federasyonu da öyle. Her paydaş da öyle: ligler, kulüpler, oyuncular, taraftarlar, hükümetler ve oyunun geleceğiyle ilgilenen herkes. Futbolun ruhu ve yönetimi, özellikle kimin finansal olarak kazanç sağladığı konusunda sıfır şeffaflıkla, alınıp satılacak varlıklar değildir. Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz. Bu, FIFA'nın satabileceği bir şey değil." ifadelerine yer verildi.

Gianni Infantino'nun planı, FIFA'nın en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulmasına yol açacak.

Habere göre Infantino, FIFA'ya üye 211 ülke federasyonunun her birine yaklaşık 20 milyon dolar (15 milyon sterlin) değerinde birer hisse verecek. Federasyonlar bu hisseleri ellerinde tutabilecek ya da kendilerine gelir sağlamak amacıyla satabilecek.

Kaynaklar, 56 yaşındaki Infantino'nun son başkanlık dönemi sona erdiğinde kurulacak yeni şirketi "komiser" sıfatıyla yönetmeye hazırlandığını da öne sürüyor.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FIFA #UEFA #GİANNİ INFANTİNO #DÜNYA KUPASI

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