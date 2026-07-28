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Giriş Tarihi: 28.07.2026 21:57

Gençlerbirliği'nde Düzce kampı başladı!

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yeni sezon öncesi Düzce'de kampa girdi.

AA
Gençlerbirliği’nde Düzce kampı başladı!
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon öncesi üçüncü etap çalışmaları için Düzce'de kampa girdi.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, üç günlük iznin ardından Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan kampın ilk antrenmanı, isabetli pas organizasyonlarıyla devam etti.

Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 2 top kapma çalışan başkent ekibi, günü gruplar halinde dönüşümlü çift kale maçla tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GENÇLERBİRLİĞİ #SÜPER LİG

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Gençlerbirliği'nde Düzce kampı başladı!
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