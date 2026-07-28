Gençlerbirliği’nde Düzce kampı başladı!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon öncesi üçüncü etap çalışmaları için Düzce'de kampa girdi.
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, üç günlük iznin ardından Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan kampın ilk antrenmanı, isabetli pas organizasyonlarıyla devam etti.
Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 2 top kapma çalışan başkent ekibi, günü gruplar halinde dönüşümlü çift kale maçla tamamladı.
Kırmızı-siyahlı ekip, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.