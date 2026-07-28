Gençlerbirliği’nde yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu!

Gençlerbirliği'nde, 25 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından yeniden başkanlığa seçilen Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.
Toplantıda yönetim kurulundaki görev dağılımı da belirlendi.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı ise şu şekilde belirlendi:
Şevder Oyman: Genel Sekreter
İbrahim Ethem Koşar: Sayman
Arif Ölmez: Başkan Yardımcısı
Gün Emre İçer: Başkan Yardımcısı
Ahmet Turgut: Başkan Yardımcısı - Sponsor Sorumlusu
Mehmet Doğru: Başkan Yardımcısı - Altyapıdan Sorumlu
Hüseyin Şen: Başkan Yardımcısı - Futbol Şube Sorumlusu
Seçkin Altınel: Mali İşler Sorumlusu - Asbaşkan
Gökhan Kavlak: TFF ile İlişkilerden Sorumlu Asbaşkan
Oktay Banlı: Sağlıktan Sorumlu Asbaşkan
Latif Orhan: Tesislerden Sorumlu Asbaşkan
Murat Ilıkan: Basın Sözcüsü
Hacı Altınok: Yerel Yönetimlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Yalçın: Yerel Yönetimlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Cevdet Toptaş: Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun Bağlan: Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Habib Aktaş: Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Tarık Demirelli: Kamudan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Kadir Özgür Keskin: Gelir Getirici İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Bahri Kavak: Gelir Getirici Faaliyetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Enes Altınışık: Sportif AŞ'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Kahramaner: Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Tolga Arslan: Sportif AŞ'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Arslan Atar: Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Yusuf Can: Genel Sekreter Yardımcısı
Nilüfer Bircan: Amatör Branşlardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurul Üyesi
Kadir Kudret Hatipoğlu: Sağlıktan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Aras: Sayman Yardımcısı
Mustafa Can Küçük: Amatör Branşlardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi
Çağrıbey Selçuk Örül: Futbol Şube Sorumlusu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi
Necati Mert Baydar: Futbol Şube Sorumlusu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Acar: Altyapıdan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi
Alper Gökberk Karanfil: Sponsorluktan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi
Burak Berkay Özsu: Taraftardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi