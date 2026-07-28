Günay Güvenç: "İnşallah daha çok şampiyonluklar yaşayacağız"

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten kasabasında sürdüren Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç, çalışmalar, geçen sezon ile yeni sezondaki hedefler hakkında açıklamalarda bulundu.

Kamp çalışmalarının yorucu geçtiğini belirten Güvenç, "Yorucu geçiyor ama böyle olması da gerek. İnşallah sezona en iyi şekilde hazırlanıp, iyi bir başlangıç da yapacağız. Takım olarak 4. şampiyonluğumuza hep beraber ulaştık. Kişisel olarak aslında iyi bir sezon geçirmiştim, bir kupa maçı hariç aslında. Kırmızı kart gördüğüm Samsunspor maçı hariç iyiydi. Ondan önce de kupa maçlarında iyi performans sergiliyordum. Ama o 1,5 maçı sayarsak sonu fazla güzel bitmedi ama benim adıma göründüğü kadar kötü de geçmedi" ifadelerini kullandı.

Üst üste şampiyonlukların gurur verici olduğunu belirten 35 yaşındaki file bekçisi, "Burada pay sahibi olmak beni inanılmaz derecede gururlandırıyor. Her şampiyonluğun da özel bir anı var benim için. Bunları hiç kimse benden alamaz" şeklinde konuştu.

"25.ŞAMPİYONLUK ÇOK ZOR GEÇMİŞTİ"

Yaşadıkları şampiyonluklarda hangisinin daha zor geçtiğinin sorulması üzerine deneyimli kaleci, "25. şampiyonluk çok zor geçmişti. Yabancı hakem gelmişti, ondan sonra kupa çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle oynamıştık. O sezon çok zordu. Mourinho zamanı Fenerbahçe ile çok çekişmeli geçmişti. Kolay şampiyonluk elde etmedik, hep savaşarak elde ettiğimizi düşünüyorum" diye cevap verdi.

"GÖZÜMÜZDE EN İYİSİ BİZİZ"

Süper Lig'de son oynadıkları maçın ardından bütün futbolcuların hedefi hemen 27. şampiyonluk olarak belirlediğine yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Günay Güvenç, "Biz orada bazı şeyleri söylerken öylesine söylemiyoruz. Biz, oyuncu grubu olarak da her zaman şampiyon olmak istiyoruz. En iyisi biz olmak istiyoruz, bizim gözümüzde de en iyisi biziz. Oyuncuların da hep böyle düşünmesi lazım zaten. O yüzden sevindik, eğlendik ama ligle beraber Avrupa'da da geçen seneden daha iyi noktalara gelmek istiyoruz. Bu da bizim hedefimiz, taraftarın da hedefi bu. Biz de bunu biliyoruz. O yüzden hem lig, hem kupa, hem Şampiyonlar Ligi'nde en iyi yerlere gelmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"AİLE ORTAMI ÇOK ÖNEMLİ"

Galatasaray'daki aile ortamı için ise Güvenç, "Galatasaray deyince aile ortamı her zaman ilk başlarda gelir. Çok güzel bir tesisimiz var. Tesiste çok güzel çalışanlarımız, çok güzel ağabeylerimiz, ablalarımız var. Oradaki sıcak hava, sahaya da yansıyor. Ben hep diyorum; futbol sadece sahada değil, saha dışı da çok önemlidir. O yüzden o aile ortamının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Galatasaray'daki kaleci rekabetiyle ilgili soruya 35 yaşındaki file bekçisi, şu cevabı verdi:

"Uğurcan zaten geçen sezon kalitesini gösterdi. Ben de ona oynadığım maçlarda her zaman destek çıkmaya çalıştım. Bu sene daha da çok üstüne katacağını düşünüyorum. Hak ettiği yerde, en üstlerde ve bunu da maç maç gösteriyor. Hocamız da bana fırsat verince her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Jankat da var, o genç kardeşimiz. O da olursa elinden geleni yapmaya çalışır. Çok güzel bir kaleci ekibimiz var. Çok iyi çalışıyoruz. Uğurcan sadece performansıyla Türkiye'de değil, şu an Avrupa'da bile belli bir yerlere gelmiştir. Onunla çok gurur duyuyorum. İnşallah bu sezon da hep beraber önce Galatasaray'a hedeflediğimiz şeyleri elde ederiz."



ŞAMPİYONLAR LİGİ AÇIKLAMASI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerle alakalı da görüşlerini aktaran deneyimli kaleci, "Geçen sene Liverpool'a elendik. Bu sene orayı da geçmek istiyoruz. İnşallah elde edeceğiz. Taraftarımızın beklentisi de bu yönde zaten, Avrupa'da artık bir şeyleri başarmak. Biz elimizden geleni yapacağız. Kolay olmayacak ama her gün çalışacağız. Bizim de Avrupa hayallerimiz var. Her futbolcunun olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde belki kupa kaldırma hayali herkesin vardır. O yüzden biz de nereye gidersek oraya kadar zorlayacağız" şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un başardıklarının tesadüf olmadığının altını çizen Günay Güvenç, "4 senedir burada takımı şampiyon yapan ve ondan önce de Başakşehir'de şampiyonluk yaşamış bir hoca. Hiçbir şey tesadüf değildir. 1 kere olur, 2 kere olur ama 5 kere olmaz. Biz oyuncu grubu olarak hocamız bize ne diyorsa her zaman onu yapmaya çalışıyoruz. Belli bir oyun kültürünü oynatmak istiyor; önde baskı, hücum futbolu. Biz oyuncular olarak bunu biliyoruz. O yüzden hocamız her zaman neyi elde edebilirse onu istiyor takımdan ve biz de bunu her zaman yapmaya çalışıyoruz. İnşallah hocamızla beraber burada daha çok şampiyonluklar yaşayacağız" diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör