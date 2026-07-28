Makana Baku: Takımıma güvenim var!

Forvet oyuncusu Daniel Agyei de kampın zorlu geçtiğini belirterek "Antrenmanlarımız çok iyi ve zorlu geçiyor. Hepimiz ligin başlamasını bekliyoruz. Bütün hazırlıklarımızı bunun üzerine kuruyoruz. Geçen sene lige adapte olmak benim için uzun sürmüştü. O zaman biraz daha yavaş geçmişti ama şimdiye bakarsanız lige alışmış ve adapte olmuş durumdayım. Bu yüzden bu yıl benden daha çok gol ve asist bekleyeceğinizi biliyorum ve bunu gerçekleştireceğimi umuyorum." ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Ege Bilim de kampa zorlu ve geliştirici antrenmanlarla devam ettiklerini vurgulayarak "Hocamızın gençlere karşı tutumu gerçekten çok iyi. Sürekli geliştirmeye ve öğretmeye çalışıyor. Biz de onun bilgileriyle gelişmeye devam ediyoruz." dedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör