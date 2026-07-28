Marija Ilic, Amedspor’a imza attı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Amedspor, Sırbistanlı orta saha oyuncusu Marija Ilic'i kadrosuna kattı.

Yeşil-kırmızılı kulübün açıklamasında, Sırbistan ekibi Spartak Subotica'da forma giyen 33 yaşındaki Marija Ilic ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak Spartak Subotica forması giyen Sırp milli oyuncu Marija Ilic, Amedspor Kadın Futbol Takımımıza transfer oldu. Defansif orta saha ve stoper pozisyonlarında görev alan başarılı futbolcunun uluslararası deneyimi, Süper Lig tecrübesi ve mücadeleci kimliğiyle takımımıza büyük güç katacağına inanıyoruz. Amedspor ailemize hoş geldin Marija. Yeni sezonda yeşil-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör