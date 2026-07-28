Menajerinin talepleri, Mohamed Salah’a ilgiyi olumsuz etkiledi!

Beşiktaş'a transferi menajerinin talepleri nedeniyle "şimdilik rafa kalkan" Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a taraftarın ilgisi azalıyor.

Sezon öncesinde hem Trendyol Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde iddialı kadro kurmak isteyen Beşiktaş, teknik direktörlüğe İtalyan çalıştıcısı Vincenzo Italiano'yu getirmesinin ardından transfer dönemine hızlı girdi.

Siyah-beyazlılar, Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da dikkati çeken bir performans sergileyen Trossard'ın yanı sıra Beşiktaş, Alman file bekçisi Alexander Nübel ile milli orta saha oyuncusu Salih Özcan'ı da renklerine bağladı.

Güçlü kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların gündemine Liverpool ile yollarını ayıran Mısırlı yıldız Mohamed Salah geldi. Futbol direktörü Önder Özen ile teknik direktör Italiano'nun sportif konularda fikir birliğine vardığı Salah'ın transferi menajerinin finansal talepleri nedeniyle gerçekleşmedi.