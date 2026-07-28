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Giriş Tarihi: 28.07.2026 20:22

Menajerinin talepleri, Mohamed Salah'a ilgiyi olumsuz etkiledi!

Beşiktaş'ta Mohamed Salah transferinde menajerinin talepleri sonrası taraftarın ilgisinin azaldığı gözlemlendi.

AA Futbol
Menajerinin talepleri, Mohamed Salah’a ilgiyi olumsuz etkiledi!
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Beşiktaş'a transferi menajerinin talepleri nedeniyle "şimdilik rafa kalkan" Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a taraftarın ilgisi azalıyor.

Sezon öncesinde hem Trendyol Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde iddialı kadro kurmak isteyen Beşiktaş, teknik direktörlüğe İtalyan çalıştıcısı Vincenzo Italiano'yu getirmesinin ardından transfer dönemine hızlı girdi.

Siyah-beyazlılar, Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da dikkati çeken bir performans sergileyen Trossard'ın yanı sıra Beşiktaş, Alman file bekçisi Alexander Nübel ile milli orta saha oyuncusu Salih Özcan'ı da renklerine bağladı.

Güçlü kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların gündemine Liverpool ile yollarını ayıran Mısırlı yıldız Mohamed Salah geldi. Futbol direktörü Önder Özen ile teknik direktör Italiano'nun sportif konularda fikir birliğine vardığı Salah'ın transferi menajerinin finansal talepleri nedeniyle gerçekleşmedi.

Trossard için Türpaş Stadı'nda düzenlenen imza töreninde Mısırlı yıldıza büyük sevgi gösterisinde bulunan ve yaptıkları tezahüratlarla transferini isteyen siyah-beyazlı taraftarlar, menajerin taleplerinin kamuoyuna yansımasının ardından bu transfere dair "isteksiz tavır" sergilemeye başladı.

Sosyal medyada Salah'ın transferine ilişkin görüş bildiren taraftarlar, başkan Serdal Adalı'ya kulüp menfaatlerini koruduğu için övgüde bulundu.

Bazı taraftarlar ise Salah'ın siyah-beyazlı formayı giymesini istemelerine karşın "menajerinin talepleri kabul edilemez" ve "kulübün transferden vazgeçmesi doğru" yorumlarını yaptı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #MOHAMED SALAH #VİNCENZO ITALİANO

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Menajerinin talepleri, Mohamed Salah'a ilgiyi olumsuz etkiledi!
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