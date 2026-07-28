Ne satılırsa yarısını verin!

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, dün basın toplantısında merak edilenlere açıklık getirirken en dikkat çekeni Mohamed Salah transferiydi. Son tekliflerini ilettiklerini ve masadan kalktıklarını aktaran Özen, şu ifadeleri kullandı: "Finansal bölümün konuşulmadığı dönemde ben 2 kez, İtaliano da 1 defa Salah ile görüştük. Takımı, rekabeti, konumumuzu, hedefleri, seyirciyi, beklentiyi anlattık. Hocamız taktik konuştu." BUNUN ÖLÇÜSÜ VAR

"Finansal durum başlayınca 21 Temmuz'dan itibaren akış yavaşladı. Görüşmeleri çıkmaza sokacak istekler geldi. Forma satışının yüzdelerinin oyuncuya bırakıldığı anlaşmalar var ama bunun da bir ölçüsü var. Kulübün daha önce kimseye vermediği boyutta bir istek çıktı imaj haklarında. Başkanımız duracağı yeri iyi tespit edip duracağı yerde kaldı."

MASADAN KALKTI

"Menajeri yasal komisyonun üzerine çıktı. Başkan popülist karar yerine gerçekçi karar verdi, masadan şimdilik kalktı. Teklifimiz masada duruyor." Salah cephesinin imaj hakkı olarak taleplerine de SABAH Spor ulaştı. 34 yaşındaki futbolcuya bonuslar dahil yaklaşık 20 milyon Euro'luk maaş önerildi ve ücret konusunda el sıkışıldı. 7.5 milyon Euro komisyon isteyen menajeri Ramy Abbas, buisteğini 5 milyon Euro'ya indirdi. Ancak bu kez de imaj hakları konusunda yüksekten uçtu… Beşiktaş'tan, Salah ile ilgili forma dahil her ürünün Türkiye'deki satışından, kulübe kalan payın yüzde 50'si talep edildi. Mısır'daki satışlardan ise elde edilen kârın tamamı istendi. Bu rakamın, hedeflere ulaşılması halinde maaş kadar tutacağı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör