Nelson Semedo: En iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Nelson Semedo açıklamalarda bulundu.

Oynanacak maça dair Nelson Semedo, "Yarın bizi zor bir maç bekliyor. Rakibimiz taraftarı önünde oynayacak. Ancak karşılarında çok tutkulu, kazanmayı ve bir üst tura çıkmayı çok isteyen bir takım görecekler" dedi.

Bireysel durumuna dair Nelson Semedo, "Ben, sahanın içinde her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Yazın kısa bir tatil sürecim oldu. Hocamızla da konuştum çünkü bu maçın takımımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ben her zaman takımım için hazırım ve yarın da hazır olacağım" sözlerini dile getirdi.