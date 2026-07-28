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Giriş Tarihi: 28.07.2026 19:41 Son Güncelleme: 28.07.2026 20:01

Nelson Semedo: En iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum!

Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş maçı öncesi konuştu.

Nelson Semedo: En iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Nelson Semedo açıklamalarda bulundu.

Oynanacak maça dair Nelson Semedo, "Yarın bizi zor bir maç bekliyor. Rakibimiz taraftarı önünde oynayacak. Ancak karşılarında çok tutkulu, kazanmayı ve bir üst tura çıkmayı çok isteyen bir takım görecekler" dedi.

Bireysel durumuna dair Nelson Semedo, "Ben, sahanın içinde her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Yazın kısa bir tatil sürecim oldu. Hocamızla da konuştum çünkü bu maçın takımımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ben her zaman takımım için hazırım ve yarın da hazır olacağım" sözlerini dile getirdi.

Nelson Semedo son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Üçüncü bölgede takımıma katkı sağlama konusunda daha da iyi olmak istiyorum. Geliştirmemiz gereken birçok yönümüz var. Daha iyi bir seviyeye ulaşmak için çok çalışmaya devam edeceğiz."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #GORNİK ZABRZE #NELSON SEMEDO #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

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Nelson Semedo: En iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum!
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