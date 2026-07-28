O çilek Musiala!

SABAH Spor'un 25 Temmuz'da manşetine taşıdığı Galatasaray&Jamal Musiala flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kulüpler ve oyuncu tarafı, bu transfer ihtimalini yalanlasa da sarı-kırmızılılar perde arkasında bir aydır Musiala'yı kiralamak için mesai harcıyor. Faslı 10 numaraSaibari transferi sonrası BayernMünih'te yedek kalması beklenen 23yaşındaki Alman yıldız net 18 milyonEuro kazanıyor. Geçen sene sol ayak bileği kırılan Musiala, 6 ay sonra sahalara dönse de hâlâ form tutamadı ve başarısız bir Dünya Kupası'nı geride bıraktı. Sol ayağından geçen hafta tekrar operasyon geçiren Musiala, Ağustos sonunda fizik olarak yüzde yüz hazır hale gelecek. Galatasaray 'çilek' olarak gördüğü Musiala için tüm şartlarını zorlayacak. 2003 doğumlu yıldız oyuncu, +4 kontenjanına uyuyor ve Aslan'ın rüyasını süslüyor. İcardi ve Osimhen'de olduğu gibi önce kiralama şartı yoklanan Musiala, Şampiyonlar Ligi ve eski takım arkadaşı Sane gibi faktörlerle ikna edilmeye çalışılıyor.

MUSIALA KİMDİR?

YAŞ: 23

UYRUK: İNGİLTERE/ ALMANYA

MEVKI: 10 NUMARA

AYAK: SAĞ

PİYASA DEĞERİ: 100 MİLYON EURO

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör