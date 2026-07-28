Okan Buruk'tan Can Uzun açıklaması: "Bunu kabul etmeliyiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sky DE'ye açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'un transferine de değindi.

Okan Buruk, "Can Uzun'un çok ilgi çekici bir oyuncu olduğu ortada, üstelik bir Türk futbolcu olması da bunu destekliyor. Şu anda çok iyi bir kulüple sözleşmesi var, bunu kabul etmeliyiz.

"KESİNLİKLE DÜŞÜNEBİLİRİZ"

Tüm taraflar için uygun koşullar sağlanırsa, bu transferi kesinlikle düşünebiliriz. Ama elbette, her şeyin mantıklı olması ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerekiyor." dedi.



PERFORMANSI



Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta oynayan 20 yaşındaki oyuncu, 10 gol attı ve 6 asist yaptı. Piyasa değeri 45 milyon euro olan Can Uzun'un, Frankfurt ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör