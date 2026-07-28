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Giriş Tarihi: 28.07.2026

Sağ Kanada Cerny'yi çekecek!

Sağ Kanada Cerny’yi çekecek!
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Trabzonspor'da sağ kanat takviyesi için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ın, Mohamed Salah'ı kadrosuna katması durumunda yönetimin, siyah-beyazlı formayı giyen Vaclav Cerny için devreye gireceği öğrenildi. Çekyalı oyuncu, geçen sezon Kartal'a imza atmadan önce de Trabzonspor'un transfer listesinin üst sıralarında yer alıyordu. Siyah-beyazlıların, yabancı kontenjanı nedeniyle 28 yaşındaki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği ifade edildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VACLAV CERNY #TRABZONSPOR

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Sağ Kanada Cerny'yi çekecek!
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