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Giriş Tarihi: 28.07.2026 16:48 Son Güncelleme: 28.07.2026 16:50

Samsunspor, Carlo Holse ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı...

Samsunspor, 3 sezondur takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlo Holse ile yollarını ayırdıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu. Danimarkalı futbolcu, MLS ekibi St. Louis City'ye transfer oldu.

DHA
Samsunspor, Carlo Holse ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı...
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Samsunspor, Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse ile yollarını ayırdı. Holse, MLS ekiplerinden St. Louis City'ye transfer oldu.

2023-2024 sezonunda Samsunspor kadrosuna katılan Holse, kırmızı-beyazlı formayla toplam 114 resmi karşılaşmada görev alırken, bu maçlarda 22 gol atıp, 14 asist yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulübün resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Atatürklü Arma'yı her zaman gururla temsil ettin, üç sezon boyunca goller ve asistlerin yanında büyük anılar da bıraktın. Kritik anlarda sorumluluk aldın, Avrupa sahnesinde gösterdiğin performansla UEFA Konferans Ligi'nin en çok asist yapan oyuncuları arasına adını yazdırdın, ailemizin unutulmaz isimlerinden biri oldun.

Mücadelen, karakterin ve duruşunla Büyük Samsunspor Taraftarı'nın gönlünde her zaman özel bir yerin olacak. Birlikte yaşadığımız unutulmaz anılar için teşekkür ederiz, Carlo. İyi ki yollarımız kesişti... Yolun açık olsun!" ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#UEFA KONFERANS LİGİ #SAMSUNSPOR #CARLO HOLSE

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Samsunspor, Carlo Holse ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı...
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