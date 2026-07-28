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Giriş Tarihi: 28.07.2026 19:50

Samsunspor'da Celil Yüksel'den A Milli Futbol Takımı hayali!

Samsunsporlu futbolcu Celil Yüksel, Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesi açıklamalarda bulundu. Celil Yüksel, A Milli Futbol Takımı'nda forma giymek istediğini dile getirdi.

AA Futbol
Samsunspor’da Celil Yüksel’den A Milli Futbol Takımı hayali!
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Sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Samsunspor'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, A Milli Futbol Takımı'nda forma giymeyi hedeflediğini söyledi.

Kırmızı-siyahlı kulübün yazılı açıklamasında görüşlerine yer verilen Celil, hedefleri ve kamp sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mücadele etmekten zevk aldığını aktaran Celil, "Bu benim karakterimde var. Antrenmanda da maçta da her zaman hırslı ve mücadeleciyim. Kaybetmeyi hiç istemiyorum. Maçın en zor anlarında beni ayakta tutan motivasyon ise takım arkadaşlarım, kendim ve taşıdığım Samsunspor arması için mücadele etmek oluyor." dedi.

A Milli Futbol Takımı formasını giymenin en büyük hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Celil, "Her Türk çocuğunun hayali A Milli Futbol Takımı formasını giymektir. Benim de en büyük hayallerimden biri bu. Alt yaş gruplarında forma giyme şansı buldum. İnşallah A Milli Futbol Takımı formasını giymek de nasip olur. Kendimi geliştirmem gereken yönler olduğunu biliyorum. Yeni hocamızla birlikte eksiklerimin üzerine daha çok çalışıp inşallah A Milli Futbol Takımı formasını giymek istiyorum." diye konuştu.

Teknik Direktör Thorsten Fink'in oyun anlayışına da değinen Celil, özellikle orta saha oyuncularına verilen görevlerin "net" olduğuna dikkati çekti.

Yüksel, "Hayatın her alanında rekabet çok önemli. İnsanın kişisel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Yeni arkadaşlarımız da çok cana yakın ve sıcak insanlar. Biz de onları en iyi şekilde karşılamaya çalıştık. Hem bu şehrin çocuğu hem de Samsunspor'un artık tecrübeli oyuncularından biri olarak adaptasyon süreçlerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rekabetin hem bireysel gelişimimize hem de takımımızın başarısına katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SAMSUNSPOR #CELİL YÜKSEL #THORSTEN FİNK #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

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Samsunspor'da Celil Yüksel'den A Milli Futbol Takımı hayali!
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