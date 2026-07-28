Selçuk İnan: Limit sıkıntımız var!

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, transfer döneminde iyi oyuncuların takıma kazandırılması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlı takımın deneyimli çalıştırıcısı İnan, gazetecilere, ikinci etap çalışmalarında 1 haftayı geride bıraktıklarını ve kalan 1 haftada 2 hazırlık maçı yapacaklarını belirtti.

Fiziksel olarak takıma yüklemeler yaptıklarını anlatan İnan, "Buradaki yükleme esnasında bir oyuncumuz bizi biraz üzdü diyebiliriz. Fiziksel olarak takıma yüklemeler yapıyoruz. Susoho burada sakatlık yaşadı, çok ciddi olmadığını düşünüyoruz. Petkoviç'i dinlendiriyoruz. Sakatlığı ile ilgili ciddi bir sorun yok. Birkaç gün dinlenip tekrar bizimle devam edecek." diye konuştu.

Habib Keita'nın kampa katılmamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İnan, şöyle devam etti:

"Kocaelispor çok büyük bir camia, hepimiz emek veriyoruz. Hem saha içinde hem saha dışında Kocaelispor'u doğru temsil etme zorunluluğumuz var. Herkes bunun bilincinde olacak. Oyuncuların fazlasıyla profesyonel olması gerekiyor. Habib ile ilgili bütün olaylar bilgimiz dışında gelişti. Kampa gelmeme nedeninin başkan veya yöneticilerle konuşulması durumunda daha sağlıklı bilgi alınabilir. Kendisi bizimle olmak istemedi. Süreç nasıl işliyor, nasıl ilerliyor hep beraber göreceğiz. Tabii yaptığının doğru olmadığını hepimiz biliyoruz, hepimiz bu konuda hemfikiriz. Sözleşmeli oyuncular ne olursa olsun, hele ki böyle büyük camialarda oynuyorsanız, bunun karşılığında saygınızı ve profesyonelliğinizi göstermelisiniz. Maalesef orada böyle bir sıkıntı yaşadık. Belli bir süreç devam ediyor. Bununla ilgili bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacak."