Son dakika haberi: Sidiki Cherif, Gornik Zabrze maçında yok!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşılaşacak.

Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif'in son durumuyla alakalı bir açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından izin sürecini tamamlayan futbolcumuz N'Golo Kanté, bu sabah sağlık kontrolünden geçmiş olup, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesislerimizde başlayacaktır.

Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.

KRİTİK MAÇ YARIN

Sarı-lacivertliler, rakibiyle 29 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu turu geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna adını yazdıracak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör