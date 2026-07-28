Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Sidiki Cherif, Gornik Zabrze maçında yok!
Giriş Tarihi: 28.07.2026 11:55 Son Güncelleme: 28.07.2026 12:14

Son dakika haberi: Sidiki Cherif, Gornik Zabrze maçında yok!

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle Gornik Zabrze maçının kamp kadrosunda yer almayacağını duyurdu. Öte yandan, Dünya Kupası iznini tamamlayan N'Golo Kante'nin ise sağlık kontrollerinden geçtiği ifade edildi.

Son dakika haberi: Sidiki Cherif, Gornik Zabrze maçında yok!
  • ABONE OL

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşılaşacak.

Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif'in son durumuyla alakalı bir açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından izin sürecini tamamlayan futbolcumuz N'Golo Kanté, bu sabah sağlık kontrolünden geçmiş olup, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesislerimizde başlayacaktır.

Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.

KRİTİK MAÇ YARIN

Sarı-lacivertliler, rakibiyle 29 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu turu geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna adını yazdıracak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GORNİK ZABRZE #2026 FIFA DÜNYA KUPASI #SİDİKİ CHERİF #FENERBAHÇE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Sidiki Cherif, Gornik Zabrze maçında yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA