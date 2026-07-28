Trabzonspor, Rene Mitongo’yu kadrosuna kattı!

Felipe Augusto'yu 15+5 milyon Euro bonservisle Zenit'e gönderen Trabzonspor, gelecek vadeden potansiyelli bir forvetle bu bölgeyi güçlendirdi.

Bordo-mavililer, Standard Liege forması giyen Rene Mitongo'yu 2.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattı. 2008 doğumlu Belçikalı "Harika çocuk", güçlü fiziği, üstün atletizmi ve oyun tarzıyla şimdiden "Yeni Romelu Lukaku" olarak gösteriliyor.

DEV KULÜPLERİN RADARINDAYDI

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki santrfor, bir süredir İtalya'nın dev kulüpleri Milan ve Juventus'un da yakın takibindeydi. Ancak bordo-mavili yönetim elini çabuk tutarak, Avrupa pazarının en çok konuşulan genç yeteneklerinden birini renklerine bağladı.

YARIN KAMPA KATILACAK

Yaşına rağmen rakip savunmalar karşısındaki güçlü duruşuyla dikkat çeken Mitongo'nun, Trabzonspor'un hücum hattına büyük bir dinamizm ve heyecan katması bekleniyor.

Oyuncu yarın takımın Avusturya kampına katılacak. Öte yandan Karadeniz kulübü, Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoper Peprah Oppong için teklif hazırlığı yapıyor. Kulübünün beklentisi ise 15 milyon Euro...

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör