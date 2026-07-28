Trabzonspor’da Sidny Lopes Cabral’dan transfer sözleri! Messi cevabı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da yeni transfer Sidny Lopes Cabral, 2026-2027 sezonu öncesi Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Yeni sezon hazırlıkları ile ilgili Sidny Lopes Cabral, "Kamp çalışmalarının gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk hazırlık maçımızı oynadık. Ama sizin de bildiğiniz gibi ilk maç, dolayısıyla belki de birbirimize alışmamız için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak. Sonraki maçları da bunun için kullanacağız elbette" dedi.
Kariyer gelişimi hakkındaki soruya Sidny Lopes Cabral, "Bu başarı için minnettarım. Tabii ki gerçekten büyük ve önemli başarı benim adıma. Ama çok uzun bir yoldan geldiğimi ifade edebilirim. Dört yıl önce belki Almanya beşinci liginde oynayan bir oyuncudan, bugün dünya kupasının en güzel golünü atmış oyuncu olma mutluluğuna eriştim. Bunun aslında bir hayalin gerçeğe dönüşmesi; bir hayalin, bir rüyanın gerçekleşmesi diyebiliriz. Çok mutluyum, çok minnettarım" cevabını verdi.
Mental durumu ve futbola bakış açısı hakkında Sidny Lopes Cabral, "Hep kendime inandım, hep özgüvenli oldum, hep daha fazlasını hep ekstra yapmaya çalıştım. Örneğin takımın öğleden sonra bir antrenmanı olduğunda sabah kendi başıma gidip salon çalışmaları yaptım, ekstra yapmaya çalıştım. Antrenmanlarda hep fazlasını yapmaya, hep en iyisini yapmaya çalıştım. Kendime inandım. Hep bu seviyeye gelebileceğime inanıyordum. Kendime inancım hep en yüksek seviyede oldu. Tabii ki ekstra çalışmanın sonucuyla birlikte bugün olduğum noktadayım" ifadelerini kullandı.
Sahadaki pozisyonuna değinen Sidny Lopes Cabral, "Kendimi aslında komple bir bek oyuncusu olarak görüyorum. Belki komple bir kanat bek oyuncusu olarak da değerlendirebilirim. Çünkü Dünya Kupası'nda oynadığımız karşılaşmalarda da savunma yapmamız gereken maçlarda iyi savunma yaptığımı, takıma yardımcı olduğumu düşünüyorum. Aynı zamanda hücum anlamında takıma yardımcı olmam gereken anlarda da hücumda faydalı olmaya çalıştım. Bu anlamda iki tarafı da yapabildiğimi ve kendimi komple bir bek oyuncusu olarak tarif ettiğimi söyleyebilirim" şeklinde konuştu.
Transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Sidny Lopes Cabral, "Trabzonspor ile yaptığımız henüz ilk görüşmede zaten bana olan güvenlerini, bana olan inançlarını görmüştüm. Çünkü Trabzonspor'un arkasındaki gerçek sevgiydi. İnsanların hepsi sevgi doluydu ve Trabzonspor'un bütün konuşmaları gerçekten içten konuşmalardı. Erkek kardeşimin fikri ikinci görüşmeyi beklemek, daha derin konuşmalar yapmaktı belki ama ben ona ilk görüşmenin sonunda hemen Trabzonspor'a gitmeliyim, Trabzonspor benim için doğru adım, bu adımı atmalıyım dediğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla henüz ilk görüşmeden Trabzonspor'a katılma kararı almıştım" dedi.
Trabzonspor'un oyuncu gelişimine etkisine parantez açan Sidny Lopes Cabral, "Trabzonspor benim adıma gerçekten çok önemli bir kulüp. Çünkü Wagner Pina ile biliyorsunuz milli takımdan arkadaşız. Trabzonspor'a gitmeden önceki hali ile Trabzonspor'a katıldıktan sonraki halini, onun nasıl geliştiğini, ne kadar değiştiğini, olumlu anlamda kendisine neler kattığını gördükten sonra zaten benim adıma Trabzonspor'a katılabilmek daha kolay olmuştu. Kış transfer döneminde zaten bu konuşmaları Wagner Pina ile yapmıştık. O bana Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, genç oyunculara yatırım yaptıklarını, genç oyuncuların gelişmesini sağladığını bana anlatmıştı. Ben de gelişmek isteyen bir oyuncuyum. Şu anda en büyük hayalim tabii ki Trabzonspor'a en iyi şekilde faydalı olmak. Takım arkadaşlarıma faydalı olabilmek, en iyi kupaları kazanabilmek" sözlerini dile getirdi.
2026 Dünya Kupası'nda Lionel Messi ile rakip olmalarına dair Sidny Lopes Cabral, "Dünya Kupası öncesinde bir röportajda 'Umuyorum Messi ile bir fotoğraf çekebilirim' demiştim. Bana da bu fotoğrafı çekilebilme şansı doğdu. Onunla olan o fotoğrafı sosyal medya hesabıma da yükledim ve asla silmeyeceğim fotoğraflardan bir tanesi" dedi.
Transfer sürecinde Fatih Tekke ile iletişimine ilişkin soruya Sidny Lopes Cabral, "Hocamızla yaptığımız görüşme çok uzun olmadı. O dönemde daha kısa bir görüşme yapma fırsatı bulmuştum. Yaptığımız görüşmede ona inanmam gerektiğini anladım. Genç oyuncuların gelişimine ne kadar önem verdiğini bana anlatmıştı. Yaptığımız kısa görüşmede bunları konuşmuştuk" cevabını verdi.
Taraftarlarla ilişkisine değinen tecrübeli bek, "rabzonspor taraftarının inanılmaz desteği olduğunu, benim için büyük dilekleri olduklarını, benim için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını, hazır olduklarını da görme fırsatım oldu. Gördüğüm bütün yorumlar hep olumlu yorumlardı. Ben de Trabzonspor taraftarlarına bana gösterdikleri bu sevginin karşılığını hem gollerimle, hem kazanacağımız maçlar ve kupalarla vermek istiyorum. Bu sevgiyi onlara tekrar ben de verebilmek istiyorum. Onlara şunun sözünü verebilirim, Trabzonspor için saha içerisinde bütün hayatımı, her şeyimi vermeye hazırım" dedi.
Dünya Kupası sonrasındaki transfer teklifleri hakkında Sidny Lopes Cabral, "Aslında ben bu konularla çok fazla ilgilenmemeye çalışıyorum. Benim bilgim dahilinde olan bir konu değil. Çünkü benim odak noktam Trabzonspor. Trabzonspor'a faydalı olabilmek istiyorum. Sadece bunu düşünüyorum. Diğer konular, teklifler aslında odak noktam değiller" ifadelerini kullandı.
Sidny Lopes Cabral son olarak şu sözleri dile getirdi: "Hem kendi adıma hem de takım arkadaşlarım adına bunu söyleyebilirim, elimizden gelenin en iyisini vereceğiz. En iyi mücadelemizi en iyi halimizle, en iyi şekilde vermeye çalışacağız. Her zaman hem Avrupa Ligi'nde hem de ligde en başarılı halimizle var olup sonuna kadar mücadele edeceğiz. Taraftarlarımıza bunu söyleyebilirim."