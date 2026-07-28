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Giriş Tarihi: 28.07.2026

Vlahovic için fırsat olursa değerlendiririz

Vlahovic için fırsat olursa değerlendiririz
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Önder Özen, takım planlamalarını yaptıklarını söylerken şöyle konuştu: "Dusan Vlahovic konusunda oyuncunun serbest olması nedeniyle ipler onun elinde. 5 büyük ligi tercih ediyorsa Türkiye onlardan biri değil. Vlahoviciçin bir fırsat olursa değerlendirmek isteriz. Kariyer sezonunu İtaliano ile geçirdi. Hoca her zaman onunla görüşüyor. Onunla tekrar çalışma isteği mutlaka vardır. Ama oyuncuların öncelikleri antrenör seçmek değil kontratını seçmek. Zannediyorum büyük ölçekli bir kontrat beklentisinde. Şampiyonlar Ligi'nde yarışan bir takımda olmak isteyecektir. Uduokhai ve Hadziahmetovic ile görüştük ve yola devam etmek istemediğimizi ilettik." Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Vlahovic için fırsat olursa değerlendiririz
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