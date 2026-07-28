Yeni Lukaku Trabzon’da!

Felipe Augusto'yu 15+5 milyon Euro bonservisle Zenit'e gönderen Trabzonspor, gelecek vadeden potansiyelli bir forvetle bu bölgeyi güçlendirdi. Bordomavililer, Standard Liege forması giyen Rene Mitongo'yu 2.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattı. 2008 doğumlu Belçikalı "Harika çocuk", güçlü fiziği, üstün atletizmi ve oyun tarzıyla şimdiden "Yeni Romelu Lukaku" olarak gösteriliyor. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki santrfor, birsüredir İtalya'nın dev kulüpleriMilan ve Juventus'un dayakın takibindeydi.

Ancak bordo-mavili yönetim elini çabuk tutarak, Avrupa pazarının en çok konuşulan genç yeteneklerinden birini renklerine bağladı. Yaşına rağmen rakip savunmalar karşısındaki güçlü duruşuyla dikkat çeken Mitongo'nun, Trabzonspor'un hücum hattına büyük bir dinamizm ve heyecan katması bekleniyor. Oyuncu yarın takımın Avusturya kampına katılacak. Öte yandanKaradeniz kulübü, Nice formasıgiyen 22 yaşındakiGanalı stoper Peprah Oppongiçin teklif hazırlığı yapıyor.Kulübünün beklentisi ise 15milyon Euro…

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör