20 milyon Euro’luk dev ortaklık

Fenerbahçe Spor Kulübü, geçen sene gerçekleştirdiği başarılı sponsorluk çalışmalarıyla kadın futbol takımının şampiyonluğunuilan etmesinde büyük katkısıbulunan arsaVev'e takımın icra sorumluluğunu emanet etti. arsaVev, Kadın Futbol Takımı icra sorumluluğu kapsamında sportif başarınınyanı sıra altyapı,tesisleşme ve profesyonelçalışma koşullarınaodaklanırken,kadın futbolunun geleceğinedair çok önemlibir gelir kazandırmayıhedefliyor. Aynı zamanda Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütecek olan arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, "Bugörevin değeri bizim açımızdanyalnızca taşıdığıitibar değil. Asıl önemliolan, Fenerbahçe'ninbize duyduğu güvenin karşılığınısahada, altyapıda,tesislerde ve sürdürülebilirgelir yaratan güçlü birsistemle verebilmek" dedi. Öztürk, yeni anlaşmayla yapılacakları şöyle anlattı: "Geçtiğimiz üç yıl boyunca sporcularımız, teknik ekibimiz, kulüp yönetimimiz ve taraftarlarımızla birlikte aynı hedef için mücadele ettik. Bu ortak emeğin karşılığında Fenerbahçe arsa- Vev Kadın Futbol Takımı, 2025-2026 sezonunda kulüp tarihindeki ilk lig şampiyonluğuna ulaştı. Bu başarı bizim için bir sonuç değil, daha kalıcı bir yapının başlangıcı. Önceliğimiz,bu şampiyonluğutek seferlik olmaktançıkarıp sürdürülebilirhale getirmek;takımımızı hersezon şampiyonluğaaday, Avrupa'darekabetçi bir yapıyakavuşturmak.Bunun için tesisleşmeve profesyonelçalışma koşullarınayatırım yaparakantrenman, sağlık,performans ve beslenmeimkânlarınıAvrupa standartlarınataşıyacağız."

KAYNAK EŞİTSİZLİĞİNE KALICI DESTEK OLACAK

Kadın futbolundaki kaynak eşitsizliğine dikkat çeken Bülent Öztürk, "Kadın futbolu, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı kesimlerden gelen kız çocukları için önemli bir gelişim alanı; buna karşın futbol ekosisteminde en az geliri alan branşlardan biri. Amacımız yalnızca formada yer almak değil; imkânları sınırlı kız çocuklarının sahaya ulaşmasına, kadın futbolcuların daha güçlü koşullarda mücadele etmesine katkı sağlamaktı" ifadelerini kullandı.

ÜRETİM GÜCÜ 4 KATINA ÇIKACAK

ARSAVEV Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk, bu iş modeliyle birkaç yıl içinde kulübe 15-20 milyon avro düzeyinde gelir kazandırmayı hedeflediklerini, Avrupa standardındaki bir kadın futbol takımının yıllık bütçesinin yaklaşık 5 milyon avro olduğu göz önüne alındığında bu rakamın yaratacağı dönüşümün büyüklüğünün daha net görüldüğünü vurguladı. Model tam kapasiteye ulaştığında takımın gelir üretme gücünün bugünkünün yaklaşık dört katına çıkarılmasının hedeflendiğini ve böylece sportif başarı, altyapı yatırımları ve tesisleşmenin dönemsel bütçelere bağlı olmaktan çıkarılarak sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşturulacağının altını çizdi.

5 KİŞİLİK KOMİTE YÖNETECEK

Fenerbahçe yöneticisi Önder Fırat yapılan anlaşma töreninde kadın futbolunun 5 kişilik komite tarafından yönetileceğini açıkladı. Fenerbahçe adına Feridun Geçgel, Cihan Kamer, arsaVev adına da Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk ve Cem Ergüven İcra Kurulu'nu yönetecek. Bir üye de kulüp tarafından belirlenecek. Tarihi anlaşma sonrası günün anısına formalarla poz verildi.