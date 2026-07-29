Alo ben İtaliano! Sen lider olacaksın

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Salah ile toplamda 3 kez konuştuklarını söylerken İtaliano ile oyuncu arasındaki temasın detayları ortaya çıktı. Görüntülü olarak Salah ile ilk yaptığı toplantıda oyuncuya Beşiktaş'ın projesini anlatıp geldiği günden bu yana yaptığı hamleleri aktaran İtaliano, ayrıca Salah'a saha içi rolünü anlatıp ondan beklentilerini söyledi. Takımda devrim yaptıklarını da Salah'a bildirip, "Bu devrimde bir lider olacaksın, önemlifigür olacaksın" diyerek oyuncuyu da ikna etti. Yönetim, 34 yaşındaki futbolcunun menajerine rest çekip masadan kalksa da İtaliano, Salah'ın devreye girerek Beşiktaş'a 'evet' diyeceğine inanıyor.

MISIR'DA SALAH ŞAŞKINLIĞI

Mohamed Salah'ın durumu, ülkesinde de şaşkınlık yarattı. Mısırlı yorumcu Talaat, oyuncunun menajeri Ramy Abbas'a tepki gösterip, "Çok şaşkınım. Salah'ın transfer sürecindeki tepkisizliğine ve menajerine körü körüne güvenmesine şaşkınım. Evet, Ramy onun menajeri ama Salah artık ağırlığını koymalı. Suudi Arabistan, MLS veya Beşiktaş seçenekleri var. Bana göre en iyi tercih Beşiktaş. Türk futboluna ciddi yatırımlar oldu. Yıldız transferler yapılıyor. Dolayısıyla Salah artık devreye girip, menajerine baskı yapmalı ve orta yolda buluşmalı" yorumunu yaptı.