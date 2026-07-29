Asensio ile sorunum yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçı öncesi dün basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Marco Asensio ile aralarında sorun olduğu iddia edilen tecrübeli hoca, "Asensio ile aramda hiçbir sorun yok. Hiçbir oyuncuyla aramda sorun olamaz. Söylenenlere gülüp geçiyorum. Biz buraya sorun yaratmaya gelmedik. Takım ruhunu ve takım karakterini oluşturmaya geldik. Oyuncularımın hepsi değerli. Oynayan, oynamayanbütün oyuncularımlagurur duyuyorum. Bütün oyuncularım benim için değerli ve her biri iyi durumda. Hergeçen gün performanslarıdaha da yükseliyor. Biraz daha zamana ihtiyacı olan oyuncularımız da var. Kendi kadromuz içinden forvet bölgesi için alternatifler oluşturduk ve bunu antrenmanlarda denedik" dedi.

BÜTÜN KUPALARI ALACAĞIZ

Takım içinde çok güzel bir rekabet olduğunu da aktaran Kartal, iyi bir takım olma yolunda ilerlediklerini vurgulayarak, "Oyuncularımız,oyun felsefemizi her geçengün daha iyi benimsiyor. İnşallah bu sene şampiyon olacağız ve bütün kupaları kazanacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.