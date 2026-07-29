Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir, Inter Turku maçına hazır!
Giriş Tarihi: 21.07.2026 18:47

Başakşehir, Inter Turku maçına hazır!

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku ile karşılaşacak Başakşehir'de hazırlıklar noktalandı.

AA
Başakşehir, Inter Turku maçına hazır!
  • ABONE OL

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Finlandiya ekibi Inter Turku ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon çalışmalarıyla başladı.

Isınma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Inter Turku müsabakasının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan Edin Visca antrenmana katılmadı.

Öte yandan antrenman öncesinde video analisti Cesur Kerestecioğlu'nun doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BAŞAKŞEHİR #NURİ ŞAHİN #EDİN VİSCA #UEFA KONFERANS LİGİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir, Inter Turku maçına hazır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA