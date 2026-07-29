Devir geç Kanarya!

Fenerbahçe, 17 yıllık hasretini bitirme yolunda bugün kritik bir müsabakaya çıkacak. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda evinde 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında bugün sahada olacak. Sarı-lacivertliler, Polonya'daki Zabrze Arena'da Gornik Zabrze ile kozlarını paylaşacak. Saat 21.00'deki karşılaşmayı Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. Maç S Sport Plus'tan yayınlanacak.

TURLARSA RAKİP STURM GRAZ

F.Bahçe, bugün Polonya'da kazanır veya berabere kalırsa 3. eleme turuna yükselecek. 1 farklı yenilgide müsabaka uzatmalara gidecek. 2 ve daha fazla farklı mağlubiyette ise Kanarya elenecek ve yoluna Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Bugün turu geçerse, Devler Ligi 3. elemede Avusturya ekiplerinden Sturm Graz ile karşılaşacak.