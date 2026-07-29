Fred belirsizliği!

Fenerbahçe
'de yeni sezon planlaması sürerken, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred
'in geleceği de belirsizliğini koruyor. Tecrübeli futbolcuya yurt dışından ilginin devam ettiği öne sürülürken, sarılacivertli kulüpte oyuncunun geleceğine ilişkin henüz net bir karar verilmedi. Transfer döneminde adı farklı kulüplerle anılan Fred hakkında çeşitli iddialar gündeme gelirken, taraflardan resmi bir açıklama gelmedi. Deneyimli orta saha oyuncusunun takımda kalıp kalmayacağına ilişkin belirsizlik sürerken, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerin sürece yön vermesi bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin ve teknik heyetin Fred konusunda vereceği karar merakla beklenirken, Brezilyalı yıldızın yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyip giymeyeceği transfer döneminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor. İsmail Kartal
oyuncunun kalmasını istiyor..