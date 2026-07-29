Fuat Bavuk, Gaziantep FK’da

FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı cezasını, gereken ödemeleri yaptıktan sonra kaldıran Trendyol Süper Lig
ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ilk resmi transfer açıklamasını yaptı. Gaziantep FK
, son olarak Elazığspor
forması giyen 26 yaşındaki Fuat Bavuk'u 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Profesyonel kariyerinde 218 resmi maça çıkan Bavuk, 68 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
Futbola Kirazlıtepespor altyapısında başlayan Bavuk; Ümraniyespor
, Şile Yıldız, Serik Belediyespor
, 1461 Trabzon FK ve Elazığspor formaları giydi.
Fuat Bavuk, 2025-2026 sezonunda Elazığspor formasıyla 31 karşılaşmada 22 gol atarak, 2. Lig'de gol kral oldu.
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Ahmet Fettah Akkuş - Editör