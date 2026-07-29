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Giriş Tarihi: 29.07.2026 14:39

Fulham'dan Onuachu için dev teklif

Fulham, Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Londra ekibi, Nijeryalı forvet için dev bir bonservis ücreti ödemeye hazır. İşte detaylar...

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Fulham’dan Onuachu için dev teklif
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Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Onuachu için dikkat çeken bir transferi iddiası ortaya atıldı.

Fulham, Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu ile ilgileniyor. The Sun'ın haberine göre; Premier Lig ekibi, oyuncu için 25-30 milyon euro bandında bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

İngiliz ekibi, yıldız golcünün transferi için kısa süre içinde temasları hızlandıracak. Onuachu'nun Trabzonspor ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

2 metre 1 santimlik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken yıldız forvet, bu sezon çıktığı 36 maçta 26 gol kaydederek Trabzonspor'un en önemli hücum silahlarından biri oldu.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Fulham'dan Onuachu için dev teklif
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