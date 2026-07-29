Fulham’dan Onuachu için dev teklif

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Onuachu için dikkat çeken bir transferi iddiası ortaya atıldı.

Fulham, Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu ile ilgileniyor. The Sun'ın haberine göre; Premier Lig ekibi, oyuncu için 25-30 milyon euro bandında bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

İngiliz ekibi, yıldız golcünün transferi için kısa süre içinde temasları hızlandıracak. Onuachu'nun Trabzonspor ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

2 metre 1 santimlik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken yıldız forvet, bu sezon çıktığı 36 maçta 26 gol kaydederek Trabzonspor'un en önemli hücum silahlarından biri oldu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör