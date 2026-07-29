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Giriş Tarihi: 29.07.2026 14:33

Galatasaray’da Jelert’e talip çıktı!

Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Danimarkalı sağ bek Elias Jelert’e talip çıktı. İşte Okan Buruk’un kadroda düşünmediği oyuncu için yapılan o teklif...

Galatasaray’da Jelert’e talip çıktı!
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Le Havre, Galatasaray'ın genç oyuncusu Ellias Jelert'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor Fransız ekip transfer için Sarı-kırmızılarla temasa geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da ayrılık yaşanacak. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Elias Jelert'e Fransa'dan talip çıktı.

L'Equipe'in haberine göre; Ligue 1 ekibi Le Havre, Galatasaray dan Jelert'i kiralamak istiyor. Habere göre Fransız temsilcisi, oyuncu için Galatasaray ile görüşme gerçekleştirdi.

Elias Jelert, geçen sezon champianship ekibi southamptan'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. İngiliz ekibi, opsiyonu kullanmadı ve oyuncu sezon sonunda Cimbom'a geri döndü.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ELİAS JELERT #OKAN BURUK #LE HAVRE #FRANSA #LİGUE 1

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Galatasaray’da Jelert’e talip çıktı!
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