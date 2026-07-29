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Giriş Tarihi: 29.07.2026 14:52

Galatasaray’ın genç yıldızına sürpriz talip! Süper Lig’de kalıyor...

Galatasaray’ın geçen sezon Borussia Mönchengladbach'tan aldığı Can Armando Güner’e Süper Lig ekibi Göztepe talip oldu.

Galatasaray’ın genç yıldızına sürpriz talip! Süper Lig’de kalıyor...
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Galatasaray'ın genç yeteneklerinden Can Armando Güner, transferin gözdesi oldu.

Fanatik'in haberine göre; 18 yaşındaki oyuncu ile Göztepe ilgileniyor. Armando Güner'i İzmir ekibinin yanı sıra birçok Süper Lig ekibi takip ediyor.

Yeni sezonda Avrupa kupalarını ıskalamak istemeyen İzmir ekibi, rotasyonlu bir kadro kurmak amacıyla Galatasaray'ın genç yıldızını kiralamak istiyor. Geçtiğimiz şubat ayında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'tan 350 bin euro'ya transfer edilen Güner'in, düzenli oynayabileceği bir takıma gönderilmesi fikrine Galatasaray'ın da sıcak baktığı kaydedildi.

Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan Can Armando Güner , sarı- kırmızılılarda A takımda iki resmi maçta süre aldı.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Galatasaray’ın genç yıldızına sürpriz talip! Süper Lig’de kalıyor...
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