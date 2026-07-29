Gaziantep FK’den transfer şov!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Trivante Stewart, Florin Stefan, Kerim Çalhanoğlu, Sabahattin Destici, Ulrich Meleke ve Fuat Bavuk'u kadrosuna kattı.

Kulübün açıkmasına göre İsrail ekibi Maccabi Haifa'da forma giyen Jamaikalı santrfor Trivante Stewart, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı.

23 yaşındaki sol bek Kerim Calhanoğlu ile 2+1 yıllığına anlaşma yapıldı. Romanya Milli Takımı oyuncusu Florin Stefan ile 1 yıl, Sabahattin Destici ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Bataeh takımında forma giyen 27 yaşındaki Meleke ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Elazığspor'da formasını terleten 25 yaşındaki Fuat Bavuk ile 2+1 yıllık kontrat yapıldı.

Sezon hazırlıklarını teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde bugün yaptığı antrenmanla sürdüren Gaziantep FK, yarın çift idman yapacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör