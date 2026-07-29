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Giriş Tarihi: 29.07.2026

Gonzalo Garcia’yı kiralayalım!

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F.Bahçe'nin rotası, +4 kontenjanına da uyumlu olan Gonzalo Garcia'ya çevirdiği belirtildi. 22 yaşındaki İspanyol santrfor, Real Madrid altyapısından yetişti ve A takımda forma giymeye başladı. Son dönemde genç yaşına rağmen fizik gücü, ceza sahası içindeki bitiriciliği ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda sergilediği performansla adından söz ettirdi. Sarı-lacivertli takım bu genç ismi listesine dahil etti. García, 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda 39 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 1.470 dakika sahada kalan İspanyol forvet, 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Kanarya satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor.. Real Madrid ile 2030 yılına kadar anlaşması olan oyuncunun piyasa değeri 30 milyon Euro…

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#REAL MADRİD

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Gonzalo Garcia’yı kiralayalım!
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