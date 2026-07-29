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Giriş Tarihi: 29.07.2026 19:46 Son Güncelleme: 29.07.2026 20:11

GORNIK ZABRZE FENERBAHÇE CANLI | Kanarya, Polonya'da tur için sahada! İşte İsmail Kartal'ın 11'i...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Müsabaka öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'ın 11'i belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

GORNIK ZABRZE FENERBAHÇE CANLI | Kanarya, Polonya’da tur için sahada! İşte İsmail Kartal’ın 11’i...
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak.

Ev sahibi ekibin 1 farklı galibiyeti durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde sonuç değişmezse seri penaltı atışları turu geçen tarafı belirleyecek. Gornik Zabrze'nin 2 ve daha farklı galibiyeti durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

Sarı-lacivertliler, rakibini elemesi durumunda 3. eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İŞTE 11'LER

GORNIK ZABRZE: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek, Dietnz, Urbanski, Ikia Dimi, Ismaheel, Prekop.

FENERBAHÇE: Mert Günok, Oosterwolde, Skriniar, Ake, Semedo, Fred, Guendouzi, Asensio, Kerem, İrfan Can, Talisca.

NOTLAR

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 301 müsabakada 119 galibiyet elde ederken 65 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 301 mücadelede rakip fileleri 410 kez havalandırdı, kalesinde 423 gol gördü.

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 44. maçını oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 43 karşılaşmada 16 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 13 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 maçı ise mağlup tamamladı.

Sarı-lacivertliler, 43 müsabakada 63 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 51 gole engel olamadı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #STURM GRAZ #İSMAİL KARTAL

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GORNIK ZABRZE FENERBAHÇE CANLI | Kanarya, Polonya'da tur için sahada! İşte İsmail Kartal'ın 11'i...
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