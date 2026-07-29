Hem güçlü hem gelişime açık forvet

Trabzonspor'un kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladığı genç santrfor Rene Mitongo'nun detaylı analizinde oyuncunun yüksek atletizmi dikkat çekti. Atletik yapısı, ceza sahası dominansı ve fiziksel gücüyle dikkat çeken 18 yaşındaki oyuncunun yüksek bir gelişim potansiyeline sahip olduğu vurgulandı. Trabzonspor'da Augusto'nun ayrılığı sonrasında takıma dahil edilen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Rene Mitongo, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Standard Liege forması giyen genç forvet oyuncusu için 2 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. Bugün Trabzonspor'un Avusturya kampına katılacak olan oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Mitongo'nun da geçtiğimiz sezon transfer edilen Oulai gibi profesyonel maç sayısı oldukça düşük ve sadece 7 maçta forma giydi. Ancak scout raporlarının çok olumlu olması nedeniyle kadroya katıldı.

TOPU İYİ SAKLIYORTOPU SAKLIYOR

Oyuncunun en belirgin öne çıkan yönleri olarak yüksek atletizmi, fiziki gücü ve boyuna kıyasla sergilediği etkili hızı gösterildi. Ceza sahası içerisinde dominant bir yapıya sahip olan Mitongo, sırtı dönük oyunda top saklama becerisi ve fiziksel mücadelesiyle takımı rahatlatan bir profil çiziyor. Bununla birlikte, teknik temel (fundamental) ve bitiricilik meziyetleri bakımından henüz gelişim aşamasında bir oyuncu olduğu ifade ediliyor.

G.SARAY VE HULL CİTY'DEN OPSİYON PARASINI İSTEDİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etmesi ve Hull City'nin de Premier Lig'e yükselmesi Trabzonspor'a yaradı. Bordo-mavililer, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür transferlerindeki maddelerin tetiklenmesiyle toplam 5 milyonEuro'luk bonus alacağı için resmi süreçleri başlattı. Galatasaray ve Hull City'den 2.5'er milyon Euro talep eden Karadeniz ekibi, ödemelerin tahsili için evrak işlemlerini yürürlüğe koydu.