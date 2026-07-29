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Giriş Tarihi: 29.07.2026 20:38

İsmail Kartal'dan Asensio sözleri: "Ona her zaman ihtiyacımız var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze ile oynanacak mücadele öncesinde Marco Asensio hakkında, "Çok kaliteli bir oyuncu. Her zaman ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal’dan Asensio sözleri: Ona her zaman ihtiyacımız var
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2.eleme turu rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kartal, "İlk maçta kendi evimizde gerçekten iyi futbol oynadık, 1-0 kazandık ama bu küçük bir avantaj. Biz buraya bu avantajın arkasına sığınarak değil 0-0'mış gibi, iyi futbol oynayarak galip gelip turu geçmek istiyoruz. Oyuncularımızla da bu süreçte iyi çalıştık. Rakibimizin son lig maçını takip ettik. Burada iyi futbol oynayarak turu geçmek istiyoruz." dedi.

"ASENSIO'YA HER ZAMAN İHTİYACIMIZ VAR"

Asensio hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Biz Asensio ile konuştuk, yavaş yavaş geliyor, hazırlanıyor demiştik. Geçen hafta biraz oynattık. Bu maç ilk 11 başlıyor. Şu an çok daha iyi konumda, çok da hırslı. Ön tarafta top tutup pozisyonlara girebilmek için, Asensio'nun pas trafiğini daha iyi yönetebildiğini, Talisca ile birlikte şutör oldukları için skor alabilme adına Asensio'ya görev verdik. Çok kaliteli bir oyuncu. Her zaman ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#İSMAİL KARTAL #GORNİK ZABRZE #MARCO ASENSİO #FENERBAHÇE

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İsmail Kartal'dan Asensio sözleri: "Ona her zaman ihtiyacımız var"
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