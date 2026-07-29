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Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:28

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkacak

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak.

AA
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde tur için sahaya çıkacak
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Turku kentindeki Veritas Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sahadan galibiyetle ayrılan takım, 3. eleme turuna yükselecek. Normal sürenin ve uzatma bölümünün eşitlikle sona ermesi halinde ise turu geçen ekip, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.

Rakibine üstünlük kuran takım, 3. eleme turunda Vaduz (Lihtenştayn)-At. Escaldes (Andorra) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Vaduz, sahasında oynadığı ilk müsabakayı 4-0 kazandı.

Başakşehir'de kart cezası sona eren Fildişi Sahilli oyuncu Christopher Operi, karşılaşmada forma giyebilecek.

Başakşehir'in kadrosu

İstanbul Başakşehir'in UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullaev, Berkay Özcan, Umut Güneş, Güven Atalay

Forvet: Yusuf Sarı, Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkacak
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