İşte Cabral’ın büyük hayali!

Trabzonspor
'un yeni transferi Sidny Cabral, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Fildişi Sahili Milli Takımı ile Arjantin'e attığı gol, turnuvanın en güzel golü seçilen 23 yaşındaki sol bek, "Buna aslında bir hayalin gerçeğe dönüşmesi diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Transfer sürecinde teknik direktör Fatih Tekke ile kısa bir iletişiminin olduğu bilgisini veren Cabral, "Görüşmede ona inanmam gerektiğinianladım. Genç oyuncuların gelişimine nekadar önem verdiğini bana anlatmıştı"
dedi. Hayalini ise şöyle ifade etti: "Hayallerimin takımı Manchester City. Bir gün orada tabii ki boy göstermek, oynamak istiyorum. Ama öncesinde tabii ki en büyük hayalim Trabzonspor'a en iyi şekilde faydalı olmak. Takım arkadaşlarıma faydalı olabilmek, en iyi kupaları kazanabilmek."