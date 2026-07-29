Kırmızı alarm!

Lesley Ugochukwu dışında transfer yapmayan Galatasaray
, hazırlık maçlarında dersini aldı! Monza'ya 2-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım son sınavında Venezia'ya 3-0 yenildi. Avusturya kampında iyi sinyaller vermeyen Galatasaray'da alarma geçildi. Önceliği 10numara takviyesineveren teknik direktörOkan Buruk,bu transferdenbağımsızolarakCan Uzun'uda kadrosundagörmekistiyor.
10 numara dışında sol açık ve forvet oynayabilen Can'da ısrarcı olan Buruk, hücum hattındaki alternatif sayısını artırmayı hedefliyor. Can Uzun
ve 10 numara transferi dışında yedek kulübesine +4 kontenjana uygun forvet ve stoper arayışı da devam ediyor. 8 numara takviyesi ise Sara'nınsatılması halinde gündeme gelecek.
Galatasaray, iki ayrı ilk 11'le sezona başlamanın planlarını yapıyor. Okan Buruk
, "Ocak sonuna kadar kadromuzun daha dolu ve her mevkide 2 tane oyuncunun oynayabilecek olması gerektiğini düşünüyorum" diyerek topu yönetime attı.