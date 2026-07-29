Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nathan Ake: "Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz"
Giriş Tarihi: 29.07.2026 23:46

Nathan Ake: "Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz"

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake maç sonrası yaptığı açıklamada, "Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Ana hedef buydu." ifadelerini kullandı.

SABAH.COM.TR SPOR
Nathan Ake: Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz
  • ABONE OL

Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Nathan Ake, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanan rövanş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Nathan Ake, "Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Ana hedef buydu. Maça fena başlamadık, hızlıca bir gol bulduk. Golden sonra geri çekildik ve rakibi üstümüze çektik. Pozisyonlar verdik. Kendi kendimize maçı zorlaştırdık. İkinci yarı daha iyiydik. Pozisyonlara girip atamadık, atsak farklı olabilirdi.

Skriniar ile aramızdaki iletişim çok iyi. Şu ana kadar iyi iş çıkardık. Zaman zaman konuştuk. Kendisini insan olarak da seviyorum. Üst seviye, zeki bir oyuncu, topla da iyi, harika futbolcu. Haftalar geçtikçe daha iyi bir ikili olacağız." dedi.

"TAKIMI KOMPAKT TUTMALIYIZ"

Tecrübeli futbolcu, "Saha içerisinde bazı şeyleri daha iyi yapabilirdik. Önde baskıyı iyi yapamadığımız zaman savunmacılara iş düşüyor, takımı kompakt tutmalıyız. Rakibimizin üzerine gelmesine izin vermemeliydik. Daha fazla vakit geçirdikçe bu konularda daha iyi olacağız." diye konuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE #NATHAN AKE #SKRİNİAR #GORNİK ZABRZE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Nathan Ake: "Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA