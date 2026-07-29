Premier Lig’in zamanı gelecek

Galatasaray
'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara
, takımın kamp yaptığı Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde yeni sezon öncesi hedeflerini anlattı. Sosyal medyada takımdan ayrılacağı ancak sakatlandığı için kaldığı haberlerine değinen tecrübeli futbolcu, "Sosyal medyada çılgınca şeyler olabilir. Kulüp tarafına bile bir şey gelmemişken, böyle şeyler söylenebiliyor. İngiltere Premier Lig
'de oynama hayalim var. Bunun yeri ve zamanı var. Bulunduğum yerden çok memnunum. Galatasaray'da güzel işler başarmak istiyoruz. Üst üste beşinci şampiyonluk gibi.Şampiyonlar Ligi'nde belki de daha iyiyerlere gideceğiz. Şu anda tamamenGalatasaray'a odaklıyım.
Yeri ve zamanı geldiğinde kulüp için de yararlı olursa bu durum düşünülür" diye konuştu.