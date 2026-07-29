Rafael Leao için Greenwood planı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının en önemli gündem maddesi Rafael Leao… Greenwood transferinde Fransız takımı Marsilya'yı 50 milyon Euro'dan 40 milyon Euro'ya ikna eden Fenerbahçe, aynı pazarlık stratejisini Milan karşısında da kullanacak. Avrupa'dan hiçbir takım Milan'a resmi teklif sunmadı. Masadaki tek takım olmanın avantajını kullanacak olan Kanarya, bonservisi 40 milyon Euro'ya düştüğü an Leao'yu İstanbul'a getirecek. Sarı-lacivertli taraftarlar büyük bir heyecanla Portekizli yıldızın transferini beklerken, yönetim bu operasyon için tüm imkânlarını seferber etmiş durumda. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, geçtiğimiz gün İtalya'ya giderek Milan Kulübü ile resmi görüşmelere başladı. Mason Greenwood transferini başarıyla sonuçlandıran Kamer'in, Rafael Leao transferinde de aynı stratejiyi uygulayacağı bildirildi. Milan Kulübü, tıpkı Marsilya'nın Greenwood transferindeki tutumunda olduğu gibi pazarlığa 50 milyon Euro'dan başladı. Ancak Fenerbahçe yönetimi, Greenwood transferinde uyguladığı planın Leao için de başarıyla sonuçlanacağına inanıyor.

10+1 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ

Sarı-lacivertliler, Greenwood'u 40 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarken, benzer bir pazarlık sürecinin Milan ile de yaşanmasını bekliyor. İtalya basını dün yaptığı haberde transfer için tarafların sıkı bir pazarlık halinde olduğunu kaydetti.. Çizme basınına göre Milan, Fenerbahçe'den 50 milyon Euro istiyor.. Fenerbahçe 40 milyın Euro ile bu işi bitirip parayı da 4 taksitte ödemeyi planlıyor. Portekizli futbolcu şu anda Milan'dan net 7 milyon Euro kazanıyor. Fenerbahçe'nin burada oyuncuya verdiği rakam ise yıllık 10 milyon Euro ve 1 milyon da bonus.. Milan'ın Avusturya kampına katılması beklenen Leao için her şey 24 saat için netleşecek..

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Rafael Leao'nun Milan kulübüyle kontratı 2028 yılında sona erecek. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 maçta 10 gol, 3 asistlik katkı sağladı.