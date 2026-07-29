Rota Franculino

İcardi'nin ayrılığı sonrasında santrfor bölgesinde eksik kalan G.Saray, buraya genç oyuncu kontenjanından takviye hedefliyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isim ise Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi Midtjylland'ın Gine Bissau asıllı oyuncusu Franculino Gluda Dju. Benfica altyapısından yetişen ve 2023'te bedelsiz olarak Danimarka takımına transfer olan Franculino'nun, kulübü ile 2029'a kadar kontratı bulunuyor. Piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen oyuncu için G.Saray satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile kapıyı çaldı. Beşiktaş ile İstanbul'da oynanan maçta 22 yaşındaki santrforu izleyen G.Saray yetkilileri son onayı verdi ve görüşmeler başladı.

JANKAT KARARSIZLIĞI

Venezia maçında 3 gol yemesine rağmen kalesinde devleşen Jankat Yılmaz tam 8 kurtarışa imza attı. Kampta Günay Güvenç'e kıyasla daha hazır bir görüntü sergileyen Jankat, takımda kalırsa ikinci kaleci olacak. 21yaşındaki genç eldiven için kiralamateklifleri alan sarı-kırmızılılar, henüzJankat'la ilgili kararını vermedi.