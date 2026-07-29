Trabzonspor, Rene Mitongo’yu duyurdu!

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Standard Liege forması giyen Belçikalı forvet Rene Mitongo'yu renklerine bağladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır." denildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 675.000 euro garanti ücret ödeneceği, opsiyon hakkının kullanılması halinde ise 2030/2031 futbol sezonunda 780.000 euro garanti ücret ödeneceği aktarıldı.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında ödeme yapılacağı da eklendi.

PERFORMANSI

1 milyon euro piyasa değeri bulunan Mitongo, Belçika ekibinin A takımıyla 9 maçta görev aldı ve gol-asist üretemedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör