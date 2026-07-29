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Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:34

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yapılacak

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak.

AA
UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci eleme turu rövanş maçları yapılacak
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu rövanşında yarın 9 karşılaşma yapılacak.

Beşiktaş, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarka'nın Midtjylland ekibine konuk olacak.

Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

Midtjylland (Danimarka)-Beşiktaş: (0-1)

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Sheriff (Moldova): (5-0)

Hradec Kralove (Çekya)-Tromsö (Norveç): (1-0)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Hajduk Split (Hırvatistan): (0-2)

PAOK (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna): (3-2)

CSKA Sofya (Bulgaristan)-Karabağ (Azerbaycan): (0-0)

Anderlecht (Belçika)-Hammarby (İsveç): (1-1)

Ferencvaros (Macaristan)-Twente (Hollanda): (2-1)

Benfica (Portekiz)-St. Gallen (İsviçre): (1-2)

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#BEŞİKTAŞ #HAJDUK SPLİT #TWENTE

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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yapılacak
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