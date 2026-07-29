UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci eleme turu tamamlandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları, 8 karşılaşmayla tamamlandı.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, evinde 1-0 kazandığı mücadelenin rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak 3. eleme turuna yükseldi.

Organizasyonda Kairat Almaty, Kauno Zalgiris, Aarhus, Levski Sofia, Hapoel Beer-Sheva, Kızılyıldız ve S. Bratislava da tur atlayan diğer takımlar oldu.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Gornik Zabrze (Polonya)-Fenerbahçe: 1-1 (0-1)

Kairat Almaty (Kazakistan)-Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0 (Penaltılarda 6-5) (0-1)

Kauno Zalgiris (Litvanya)-Klaksvik (Faroe Adaları): 1-0 (0-0)

Lech Poznan (Polonya)-Aarhus (Danimarka): 1-4 (Penaltılarda 3-4) (4-1)

Universitatea Craiova (Romanya)-Levski Sofia (Bulgaristan): 2-2 (0-1)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Vikingur R. (İzlanda): 2-0 (1-2)

Kızılyıldız (Sırbistan)-Larne (Kuzey İrlanda): 5-0 (4-0)

S. Bratislava (Slovakya)-Iberia (Gürcistan): 1-1 (2-0)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör