Yok böyle sevgi!

Dünya Kupası'ndaki olağanüstü performansıyla ve saç stiliyle adından sıkça söz ettiren Marc Cucurella, uzun süre gündemden düşmemişti. Real Madrid'e transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, otizmli oğlu için sahada varını yoğunu ortaya koymuş ve mücadelesiyle takdir toplamıştı. Cucurella'nın, kupayı kazanmaları halinde İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin yüzünü, koluna dövme yaptıracağı iddia edilmişti. Yıldız isim bu sözünü tuttu. Cucurella, dün hocasına sevgisini vücuduna işledi! Bu görüntüler sosyal medyada birçok yerde paylaşılırken futbolseverler şaşkınlıklarını yaptıkları yorumlarla gösterdi. Cucurella, Dünya Kupasıöncesi Chelsea'den 55 milyonEuro bonservis bedeliyleReal Madrid'e imza atmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!