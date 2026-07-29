Zidane resmen açıklandı İlk sınavı Kocaeli’nde!

2026 FIFA Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamlayan Fransa Milli Takımı
'nda 2012'den bu yana takımın başında olan Didier Deschamps
'la yollar ayrılmıştı. Teknik direktörlük görevine Zinedine Zidane resmengetirildi.
54 yaşındaki teknik adam, en büyük hayalinin bir gün Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak olduğunu ve bu yüzden 4-5 yıldır gelen teklifleri kabul etmediğini söyledi. Tecrübeli hoca, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 2 LaLiga, 2 İspanya Süper Kupası ve 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış, 2016- 17 ve 2017-18'de 'Yılın kulüp teknik direktörü' seçilmişti. Zidane, Fransa Milli Takımı ile ilk resmi sınavını 25Eylül'de Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye'ye karşı verecek.Mücadeleye Kocaeli Stadı ev sahipliği yapacak.