Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Midtjylland maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Elimizde küçük bir avantaj var. Şimdi deplasmanda işimiz zor. Evinde iyi oynayan bir takım. Biz de elimizden geleni yapmak, turu geçmek istiyoruz.Akıllı olmalıyız, savunmada daha dikkatli ve kale önünde de daha bitirici olmalıyız" dedi. İlk maçta şanslarını iyi kullanamadıklarını aktarırken, "Soğukkanlılığımız yoktu. Pozisyonlar üretip gol atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Rotasyon tercihleriyle ilgili ise "Farklı ilk 11'ler kullanmam abartılıyor. Amaçlarımdan biri, oynamayanları gruba daha çok dahil etmek" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör